Samuel Cilia, morto a 17 anni cadendo dallo scooter

Pachino - Non ha avuto scampo. Un ragazzo di 17 anni, Samuel Cilia, ha perso la vita ieri sera, poco prima di mezzanotte, in un incidente stradale nei pressi di Pachino, nel Siracusano. In base a una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia municipale, il ragazzo, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo dello scooter su cui era a bordo. La caduta e l'impatto contro un palo gli hanno provocato delle gravi lesioni. I soccorsi degli operatori per tenerlo in vita purtroppo sono risultati vani.

L'incidente è avvenuto a Marzamemi lungo la bretella che conduce da contrada Forte alla cosiddetta rotonda della Finanza, all’ingresso del borgo di Pachino.