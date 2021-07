Samuele falciato dal grano: genitori ricoverati, era insieme al nonno

Sommariva del Bosco - Si chiamava Samuele Racca (foto) il bambino di 10 anni deceduto ieri sera nelle campagne cuneesi. L’incidente è avvenuto nella proprietà del nonno agricoltore, durante la operazioni di mietitura. Legatissimo al nipote, appena l’ha visto cadere giù all’improvviso, esanime, dal cassone su cui si era arrampicato, ha subito chiamato il 118. Quando sul campo è atterrato l’elisoccorso, purtroppo era già tardi.

In attesa dell’autopsia, l’ipotesi dei carabinieri su dinamica e causa del decesso è che il bimbo sia entrato nel rimorchio del trattore per giocare e qui sia rimasto soffocato, schiacciato dal peso lanciato dalla trebbiatrice attivata. Oppure, stordito, esser stato vittima delle esalazioni sprigionatesi dal cereale, stroncato da un malore fulmineo o una violenta reazione allergica. Il padre, Fabio Racca, è musicista e cantante in un’orchestra di liscio nota in Piemonte, I Roeri; mentre la mamma, Nadia Allocco, lavora all’albergo dell’Agenzia di Pollenzo. I genitori, entrambi sotto choc per l’accaduto, sono stati ricoverati all’ospedale di Savigliano.