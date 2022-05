San Giovanni La Punta, assalto al negozio: 3 arresti VIDEO

San Giovanni La Punta, Ct - In manette due uomini di 39 e 56 anni e una donna di 52, questi ultimi fratello e sorella, tutti di Aci Sant’Antonio - bloccati a bordo di una Fiat Punto bianca, subito dopo una rapina a mano armata in un negozio di San Giovanni La Punta.

I carabinieri gli hanno sbarrata la strada, durante la fuga: perquisiti, sono stati trovati in possesso di una pistola giocattolo e dei 250 euro rubati. Nonostante la flagranza, anche in questo caso sono stati acquisiti i filmati delle telecamere (secondo video). La donna è ai domiciliari, gli altri due in carcere a Enna.