Sanremo, siciliani col green pass falso per entrare all’Ariston: denunciati

Sanremo - Almeno tre persone sono indagate per truffa per aver esibito dei green pass falsi, per entrare a Sanremo: la Procura di Imperia è arrivata al falsario dopo aver fermato un individuo che stava tentando di accedere al teatro Ariston con una certificazione risultata contraffatta ai controlli e stampata artigianalmente con generalità dello spettatore, logo della trasmissione Rai e Qr-code.

L’uomo ha spifferato alla polizia il nome di chi gli aveva procurato il finto badge: quest’ultimo, rintracciato in un hotel della cittadina ligure, ha confessato tutto. L'episodio ha immediatamente innalzato il livello di allerta della vigilanza del Festival e così, poco dopo, sono state scoperte altre due persone - provenienti dalla Sicilia - entrambe con pass veri solo in apparenza ma rivelatesi anch'essi falsificati in maniera estremamente precisa: anche nei loro confronti è scattata una denuncia per truffa.