Santa Maria del Focallo, incidente in moto, perde la vita una donna 59enne, grave il marito

Ispica - Una donna ha perso la vita in un incidente autonomo con la moto mentre viaggiava col compagno, che si trova in gravi condizioni. È accaduto poco dopo le 9 sulla strada provinciale che collega Pachino a Pozzallo, nella zona di Santa Maria del Focallo, non lontano dallo chalet Lido Otello. Per motivi ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la motocicletta su cui viaggiavano i due è finita fuori strada.

L’impatto tremendo ha sbalzato i due, un uomo ed una donna, marito e moglie entrambi originari di Pachino, che sono finiti contro l’asfalto. Pare che all'uscita di una curva il motociclista abbia impattato contro uno specchio posto al limite della carreggiata. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, ma per la donna, sbalzata dalla moto nell'impatto, non c’era più nulla da fare: il suo cuore si era già fermato.

L’uomo, in gravi condizioni, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale “Cannizzaro” di Catania. Lei aveva 59 anni, il marito è un 62enne.