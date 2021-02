Saronno, folle inseguimento in centro: applausi ai carabinieri VIDEO

Saronno - Il fuori programma che non ti aspetti: esci per due passi e ti ritrovi in una pellicola di gangster. Due malviventi arrestati tra gli applausi di centinaia di residenti, ammassatisi in strada (senza distanziamenti) per godersi il cinema in diretta, visto che le sale sono chiuse. Tutto è iniziato nei pressi del Parco delle Groane di Cesano Maderno, dove l'Alfa Romeo non si è fermata all'alt imposto dai carabinieri accelerando nel tentativo di seminarli: l’inseguimento si è concluso dopo oltre 6 chilometri in pieno centro a Saronno, con i fuggitivi che hanno schivato a forte velocità i passanti del comune varesino, rischiando di falciarli. All’altezza di Corso Italia hanno urtato la rastrelliera delle bici, decidendo un ultimo disperato allungo a piedi sui militari, ma due dei tre uomini a bordo sono stati bloccati e arrestati: si tratta di marocchini di 30 anni, con precedenti penali per droga. La caccia al terzo continua…