Sbalzata da una giostra al luna park: muore una ragazza di 16 anni

Galliate, Novara - Una serata di divertimento è finita in tragedia a Galliate, nel Novarese: Ludovica Visciglia, una ragazza di 16 anni appena compiuti di Trecate, ha perso la vita dopo essere stata sbalzata mentre era su una giostra al luna park del paese. E’ avvenuto sabato sera 12 marzo in piazza Vittorio Veneto, dove c’è il castello visconteo. Doveva essere l’ultima corsa della serata passata con gli amici prima di andare a casa.

La ragazza è stata sbalzata all’interno di una giostra (si tratta dell’attrazione che viene chiamata Tagadà), ed è ricaduta pesantemente picchiando il capo. Immediatamente soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata all’ospedale Maggiore di Novara dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono state giudicate da subito molto gravi, ha lottato tra la vita e la morte per tutta la notte, ma non si è più ripresa. Dopo aver tentato a lungo di rianimarla, i sanitari hanno dovuto dichiararne il decesso. Un mazzo di fiori dalle prime ore della mattinata compare sul luogo della tragedia.

Al comando dell'impianto, figlio minorenne del proprietario: indagatoNel frattempo gli agenti della polizia locale ieri sera hanno interrogato i molti testimoni che erano sulla giostra in quel momento, pare una decina, quasi tutti giovanissimi come la vittima, molti dei quali appartenenti alla sua compagnia di amici. Sono andati avanti fino a notte fonda per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto, mentre la giostra, piantonata dai carabinieri, veniva sequestrata dalla Procura di Novara che ha aperto un’inchiesta e delimitata da un nastro rosso.

Il "Tagadà" è una sorta di catino che ruota a forte velocità e durante la rotazione viene inclinato facendo sobbalzare chi è all'interno. La giovane avrebbe perso l'equilibrio cadendo all'interno come altri ragazzi che le stavano vicino. Sono stati loro a chiedere di fermare la giostra, hanno urlato di fermare tutto e di chiamare i soccorsi. Purtroppo non è bastato.

La procura di Novara ha iscritto nel registro degli indagati il proprietario del Tagadà, la giostra su cui la ragazza era salita con alcuni amici. In realtà però a manovrare l’impianto in quel momento c’era il figlio minorenne del giostraio ed è per questo che è stata attivata anche la procura dei minori, che si occuperà di valutare le sue responsabilità.

Le indagini dei carabinieri e dello Spresal dell’Asl hanno permesso di ricostruire le fasi della tragedia. A quanto pare il gruppo di adolescenti si era alzato in piedi, nonostante sia vietato, ed è per questo che il giostraio li aveva invitati a stare seduti. Ma proprio in quel momento i testimoni hanno raccontato che la macchina avrebbe fatto un movimento anomalo e il violento scossone ha sbalzato la ragazza facendole sbattere violentemente il capo.

Ora la giostra è stata posta sotto sequestro ed è stata disposta una consulenza per accertare eventuali guasti tecnici. Nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia che potrà fornire ulteriori elementi per le indagini.