Sbanda col fuoristrada, muore Paolo Zaiti, 21 anni

Alcara Li Fusi, Messina - Alcara Li Fusi e il comprensorio dei Nebrodi sotto shock per la tragica morte del 21enne Paolo Zaiti, vittima di un incidente stradale avvenuto nella notte. Il giovane era al volante del proprio fuoristrada Nissan ed insieme a lui c’erano tre coetanei, rimasti feriti ma fortunatamente in maniera non grave.

I quattro amici avevano trascorso la serata insieme a cena, in un’abitazione di campagna nella zona, poi sarebbero usciti a fare un giro prima di tornare a casa. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale agricola di Carbuncolo, che conduce all’innesto con la Sp 161 circa 4 km fuori il centro abitato di Alcara.

La jeep, che procedeva in discesa, è uscita di strada sfondando le barriere laterali e precipitando nella scarpata tra gli alberi, finendo quindi ribaltata su un terrazzamento. Il giovane che si trovava al volante è rimasto purtroppo schiacciato e per lui non c’è stato nulla da fare mentre gli altri tre sono miracolosamente salvi, trasportati in ambulanza dai sanitari del 118 all’ospedale di Sant’Agata Militello.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sant’Agata Militello ed i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello e della stazione di Alcara Li Fusi, che hanno svolto i rilievi del caso che serviranno a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

La Procura della Repubblica di Patti ha disposto il sequestro del mezzo e della salma che sarà trasferita a Messina per l’autopsia.