Scambio prigionieri: calciatori libici per liberare i pescatori siciliani

Trapani – “In cambio dei marittimi siciliani, l'Italia ci consegni i calciatori libici detenuti”. L'idea del baratto è del vicepresidente del Consiglio di Tripoli, Ahmed Maitig, il numero due di Serraj. "Lavoriamo assiduamente per la liberazione dei pescatori italiani - assicura al Corriere -. Anche oggi i miei collaboratori ne stavano parlando con gli ufficiali di Bengasi. Credo la direzione sia quella dello scambio con i calciatori libici condannati al carcere in Italia”.

“Gli italiani – continua - sono attivissimi, lavorano a tempo pieno. Tra i nostri due Paesi esistono trattati per lo scambio di prigionieri. Credo sia questa la strada. Seguiremo le nostre legislazioni in merito. Spero nel successo il prima possibile. Ma non so quando di preciso". La speranza è che i loro familiari possano riabbracciarli almeno per Natale, sarebbe uno splendido regalo.