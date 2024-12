Scarsa pulizia in due bar di corso Italia a Catania

Catania - I carabinieri di Catania Piazza Verga, con il supporto del Nas di Catania, hanno effettuato controlli in due bar della zona del corso Italia, contestando ai due titolari, un 43enne e un 45enne, entrambi catanesi, sanzioni amministrative per un totale di 3.000 euro ciascuno. Le violazioni rilevate riguardano carenze igienico-sanitarie.

Durante l’ispezione, gli investigatori hanno rilevato condizioni igieniche non conformi alla normativa vigente ed in particolare, residui di utilizzo giornaliero non adeguatamente rimossi nelle aree di preparazione e conservazione degli alimenti, pulizia insufficiente delle superfici di lavoro e delle attrezzature, nonché una gestione non ottimale della manutenzione di frigoriferi e congelatori, fondamentali per garantire il rispetto delle temperature di conservazione dei cibi. Le violazioni accertate, pur significative, sono state considerate di lieve entità e non hanno portato alla sospensione dell’attività. In questi casi il titolare è obbligato a ripristinare, nel più breve tempo possibile, le condizioni igieniche e a adeguarsi alle normative.