Scende dall'auto dopo l'incidente e viene investita: Adela muore a 27 anni

Brescia - Tragedia nella notte sull'autostrada A35, la discussa Brebemi, all'altezza dell'uscita di Travagliato, in provincia di Brescia. Una ragazza di 27 anni, Adela Xhaferri, è stata investita ed è morta dopo essere rimasta coinvolta in un incidente: la giovane viaggiava come passeggera su un'auto guidata da un amico che è finita fuori strada. Nessuno dei due aveva riportato gravi conseguenze: ma quando è scesa dall'auto è stata travolta da un'altra vettura che non è riuscita ad evitare l'impatto.

L'auto guidata dall'amico della ragazza, secondo una prima ricostruzione, sarebbe finita contro il guardrail dopo una sbandata: poi il dramma, con la 27enne che è scesa dall'auto e - complice il buio - è stata travolta da un'altra auto.

La giovane vittima aveva origini albanesi ma era residente a Brescia. Sul posto un'ambulanza e un'automedica: per la ragazza, all'arrivo dei soccorsi, non c'era però più nulla da fare. Il tratto è stato chiuso a lungo al traffico per consentire i rilievi della polizia stradale di Chiari, intervenuta sul posto.