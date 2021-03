Scende dall'auto per soccorrere i feriti, militare 22enne travolto e ucciso

Messina - Si è fermato per prestare soccorso ai feriti in un incidente ma è stato travolto e ucciso da un'auto in corsa: la tragedia alle 22,30 di ieri sera, sul viadotto Tarantonio lungo l'autostrada A20 Messina-Palermo. A perdere la vita falciato sulla carreggiata Riccardo Maestrale, 22enne di Milazzo, militare dell'esercito in servizio a Cosenza. Era in macchina insieme al fratello, per prestare soccorso dopo aver assistito a un violento tamponamento tra una Toyota e un tir: il ragazzo era appena sceso dalla sua Peugeot quando è stato travolto da un'altra auto, una Ford EcoSport, che sopraggiungeva e ha investito anche il fratello di 27 anni, ricoverato ora al Policlinico di Messina. Per Riccardo, invece, non c'è stato nulla da fare.