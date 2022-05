Schiaffo in corsa dal motorino, ragazzino sul monopattino a terra VIDEO

Catania – Scene di ordinaria stupidità a “Satania”, come viene ribattezzato il capoluogo etneo a causa di scene come queste: un ragazzo sul monopattino viene aggredito gratuitamente da due delinquenti a bordo di uno scooter, che fanno parte di una delle numerose gang che imperversano in città nell’impunità totale. Il giovane, dal poco che si vede, riesce a rialzarsi sulle proprie gambe, ma poteva finire molto peggio.