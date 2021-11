Schianto all’alba, 21enne muore prima di arrivare all’ospedale

Castelvetrano - Un giovane di 21 anni ha perso la vita all'alba nel trapanese: era alla guida di un’auto, è uscito fuori strada e l’impatto non gli ha lasciato scampo. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 81, che collega il centro abitato di Castelvetrano con la località balneare di Triscina. Il ragazzo, F.D., impiegato in una pasticceria della cittadina, è stato trasportato in fin di vita all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano dall'ambulanza, immediatamente giusta sul posto con vigili del fuoco e polizia. Il suo cuore però avrebbe cessato di battere proprio pochi istanti prima di entrare in pronto soccorso.

Troppo gravi le lesioni riportate nel terribile incidente, di cui sono tuttora al vaglio le cause: possibile che il ragazzo - considerata l’ora tarda in cui è avvenuto lo scontro, verso le 4 di notte - sia stato colto da un colpo di sonno. La maccina, finendo fuori strada, si è letteralmente accartocciata su sé stessa (foto). Appena lo scorso 14 ottobre, sempre a Castelvetrano, si è verificato un altro tragico incidente. Ad essersi macchiata si sangue fu la Sp81, in località Triscina: in quell'occasione a perdere la vita fu una mamma di due bambini, Valentina Barzi di 36 anni.