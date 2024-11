Schianto con la Ferrari sulla Roma-Napoli, due feriti

Frosinone -Scontro tra due auto sull'A1 tra le province di Frosinone e Roma. A rimanere coinvolta nel sinistro anche una fiammante Ferrari. È successo poco dopo le 10.30 di oggi 12 novembre 2024 sulla corsia Nord dell'Autostrada Roma-Napoli. A rimane feriti, a quanto pare non in maniera grave, sono stati gli occupanti dei due mezzi. Lungo le corsie A1 è intervenuto il personale del 118 per le prime medicazioni si coinvolti e gli agenti dell polizia stradale per i rilievi di rito. Il traffico ha subito rallentamenti ed è stato convogliato su una sola corsia.

Si stanno rimuovendo i mezzi per far defluire regolarmente mezzi in transito.