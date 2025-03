Schianto con la moto. La moglie: “Voleva fare un giro prima di andare in carcere”. Aveva 42 anni

Palermo - Aveva deciso di violare gli arresti domiciliari per andare a fare un giro con la moto. Girolamo Mimmo Savasta, 42enne di Carini, impiegato in un’attività di street food gestita dal fratello, la scorsa notte ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sul lungomare di Isola delle Femmine mentre era in sella alla sua Kawasaki. Si è schiantato contro un muretto sul rettilineo di viale Marino, era da poco trascorsa mezzanotte.

“Era preoccupato per la chiusura di un’indagine a suo carico per favoreggiamento al traffico di droghe - racconta la moglie Valeria - Il 16 aprile prossimo sarebbe entrato in carcere per scontare una pena di otto anni e stava impazzendo dal dolore sapendo di lasciare me e nostra figlia da sole. Avrebbe dovuto scontare una condanna per reati commessi prima della nascita della bambina, errori passati che purtroppo non si potevano cancellare. Tutti possiamo sbagliare se non c’è un lavoro stabile”.

La donna racconta ancora: “Dopo avere saputo della condanna Mimmo ha deciso di fare un giro in moto. L’ho chiamato al telefono cinque minuti dopo mezzanotte, abbiamo parlato. Ma poi non ha più risposto alle mie chiamate”.Sull’incidente indagano i carabinieri che hanno raggiunto il luogo in cui si è verificato lo schianto dopo le segnalazioni di alcuni passanti che hanno visto la moto sull’asfalto e accanto il corpo del 42enne. A nulla è valso l’intervento di un’ambulanza del 118: Savasta era già morto a seguito delle gravi ferite subite nell’impatto.