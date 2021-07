Schianto contro il cantiere, 34enne muore davanti all’ospedale

Catania - Un 34 enne ha perso la vita all’alba in via Palermo, proprio di fronte l’ingresso del Garibaldi di Nesima, agglomerato urbano a nord dell’hinterland etneo. L’uomo, di cui non sono state ancora rese note le generalità, ha perso da solo il controllo del proprio scooter andando a sbattere violentemente contro la transenna di un cantiere stradale. Nonostante l’incidente sia avvenuto davanti all’ospedale e il 118 sia accorso subito, per il motociclista non c’è stato nulla da fare.