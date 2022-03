Schianto contro il muro, 31enne perde la vita sul colpo

Ficarazzi, Pa - Incidente stradale nel primo pomeriggio in via Libertà a Ficarazzi, nel palermitano. Un uomo di 31 anni, di cui non si conoscono ancora le generalità, ha perso il controllo della Fiat Punto che stava guidando ed è finito contro un muro, morendo sul colpo.

Sul posto sono intervenuti agenti della municipale, carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per permettere alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi e risalire alla dinamica dell'accaduto.

Notizia in aggiornamento...