Schianto in autostrada: perdono la vita mamma e figlia di 10 anni messinesi

Cosenza - Una 39enne di Barcellona Pozzo di Gotto, Maria Calabrese, e la figlia di 10 anni, Aurora Pellegrino, sono morte in un incidente ieri sera sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, tra Mormanno e Laino, nel Cosentino. Erano dirette al Nord e con loro viaggiavano anche il marito, alla guida, e il figlio di 3 anni, entrambi ricoverati. Le vittime vivevano a Messina.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte 11 auto. Otto persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave ma, secondo quanto si è appreso, non sarebbero in pericolo di vita. Nello scontro, oltre alle 11 macchine, sono rimasti coinvolti un autoarticolato, un pullman e un furgone. Sul posto, in prossimità dello svincolo di Mormanno, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari. I vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre i feriti dalle lamiere, affidati poi al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso e il trasporto in ospedale.