Schianto in moto, Biagio muore a 18 anni, volontario della Croce Rossa

Trapani - “La Croce Rossa perde un valoroso giovane Volontario”, è il triste e doloroso annuncio che arriva dal Comitato di Mazara del Vallo della Croce Rossa Italiana per comunicare la prematura e tragica morte di un ragazzo di soli 18 anni, Biagio Lombardo. Il giovane è deceduto nelle scorse ore a seguito di un drammatico incidente stradale avvenuto sulla strada statale 115 Sud Occidentale Sicula, nel Trapanese.

Il diciottenne viaggiava su una moto nel tratto della Statale tra Marsala e Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Si è scontrato violentemente contro una vettura. Moto e auto pare procedessero nello stesso senso di marcia quando è avvenuto lo schianto mortale tra i due mezzi. Un impatto che non ha lasciato scampo all’adolescente che è stato sbalzato violentemente sull’asfalto. Per lui inutili si sono rivelati i soccorsi medici del 118 e dei Vigili del Fuoco accorsi sul posto: Biagio è morto sul colpo. A seguito dello schianto, l'auto è finita fuori strada e per liberare l'automobilista bloccato tra le lamiere del mezzo è stato necessario l'intervento dei pompieri. Il 24enne è stato poi trasportato in ospedale ma le ferite non sarebbero gravi.

Sul luogo del sinistro anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.