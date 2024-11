Schianto in viale Regione Siciliana, morto a 32 anni Gianluca Billitteri. FOTO

Palermo - Un tragico incidente stradale ha scosso Palermo nelle prime ore del mattino. Un uomo di 32 anni, Gianluca Billitteri, è deceduto dopo che la sua Alfa Romeo ha perso il controllo in viale Regione Siciliana, nei pressi di corso Calatafimi, impattando contro il guardrail.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo del giovane dalle lamiere contorte del veicolo, e il personale medico del 118. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, per Billitteri non c’è stato nulla da fare. Gli agenti della polizia municipale hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il tratto di viale Regione Siciliana interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei detriti, causando rallentamenti e deviazioni alla circolazione notturna.

La notizia della tragica scomparsa di Gianluca Billitteri si è rapidamente diffusa sui social network, dove amici e conoscenti hanno espresso il loro dolore e incredulità. Messaggi di cordoglio e ricordi commossi hanno invaso le bacheche, testimoniando l’affetto e la stima di cui godeva il giovane. Billitteri viene ricordato per la sua passione per le auto, tragicamente coinvolta nell’incidente che gli è costato la vita. “Sei andato via proprio con la tua passione, le auto…” si legge in uno dei tanti messaggi pubblicati online. “Sarai sempre dentro i ricordi”.