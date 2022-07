Schianto sull'autostrada Siracusa-Gela: muore Ottavio Arancio

Noto - Schianto mortale sull'autostrada Siracusa-Gela, intorno alle 13 di oggi, in territorio di Noto, A perdere la vita un 73enne originario di Rosolini ma residente a Mantova, Ottavio Arancio. L'uomo era alla guida di una Opel Mokka che, al chilometro 30+100, è finita contro il guard rail all'uscita da una galleria. Per il conducente dell'auto non c'è stato nulla da fare, l'uomo è morto malgrado il tentativo di rianimarlo effettuato da personale del 118.

Ottavio Arancio era a Rosolini per trascorrere alcuni giorni di vacanza nella sua città di origine. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia stradale di Siracusa per accertare l'esatta dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. Dai primi riscontri sembra che non siano stati coinvolti altri veicoli. L'incidente potrebbe essere stato provocato da un malore del conducente dell'auto o da un colpo di sonno.