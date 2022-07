Scia di sangue sulle strade siciliane, 4 incidenti e 3 morti nel weekend

Messina - Ennesima tragedia della strada, a chiusura di un week end di sangue sulle strade siciliane: Giovanni Bucolo, 57 anni (foto), è morto ieri sera in ospedale a Messina, dove era ricoverato da venerdì scorso dopo un grave incidente stradale avvenuto nella tangenziale della Città dello Stretto. A scontrarsi, nella galleria Scoppo nella direzione Palermo-Messina, erano stati un mezzo pesante e l’autovettura guidata dalla vittima. Un altro incidente mortale era stato registrato fra sabato e domenica sul lungomare Vincenzo Florio di Marsala, dove G. M. di circa 60 anni è deceduto dopo una notte in ospedale, a seguito dello scontro fra il suo scooter e un’auto.

Non è finita: sempre sabato notte un 22enne è morto al volante della sua automobile a Catania, in questo caso colto da un malore improvviso che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo mandandolo a sbattere contro un muro. Nonostante la giovane età, il decesso sarebbe comunque sopravvenuto per cause naturali. Infine domenica, a Palermo, una macchina si è cappottata lungo la circonvallazione scontrandosi con un'altra: il bilancio è di due donne ferite, una ricoverata in codice rosso al Policlinico e l’altra in codice giallo al Civico.