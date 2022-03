Sciacallo pubblica video incidente mortale sulla Ragusa-Catania

Ragusa - Lo sciacallo ha colpito ancora. Su una pagina Facebook gestita da un personaggio noto in provincia di Ragusa, e non solo ai comuni cittadini, è apparso stamani l'agghiacciante video -ripreso da una telecamera di videosorveglianza privata- del terribile incidente in cui hanno perso la vita, ieri sera, due coniugi ragusani.

News Correlate Incidente mortale Ragusa-Catania, vittime Rosa Nobile e Giovanni Azzara

Il teatro è la Ragusa-Catania, il luogo è località Coffa, in territorio di Chiaramonte Gulfi. Una telecamera riprende l'area di servizio di un rifornimento, quando una Dacia e una Tiguan si scontrano frontalmente. Due coniugi 67enni perdono la vita.

Stamani la pagina Facebook pubblica il video, agghiacciante, preceduto dall'emoticon con la lacrimuccia. Siamo stanchi di vedere la morte in diretta, sulle pagine Facebook gestite da gente senza scrupoli. Che lo sappia l'ordine dei giornalisti (cui il soggetto in questione ovviamente non è iscritto). Che lo sappiano le forze dell'ordine, che lo sappiano le massime istituzioni della provincia. Qui siamo allo spettacolo della morte dato in pasto a chiunque, bambini compresi.

Col compiacente ossequio di diversi carroattrezzi, che forniscono foto al soggetto in questione, in cambio di un po di pubblicità. Miseria. Miseria. Miseria.