Sciacca, 13enne "venduta" dalla madre: condannati altri due uomini

Sciacca - Altri due uomini sono stati condannati con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una tredicenne di Sciacca, fatta prostituire in un ovile dalla madre per cifre comprese fra i 30 e i 200 euro: si tratta di Pietro Civello, 63 anni, di Gibellina (8 anni e 6 mesi), e Vito Sanzone, 43 anni, di Menfi (5 anni e 6 mesi). Continua a mietere orchi l’agghiacciante vicenda, scoperta per caso 4 anni fa, durante un controllo di rutine dei carabinieri lungo una statale vicino Sambuca. Le nuove sentenze si aggiungono a quelle che, in un altro stralcio del processo, hanno già condannato a 8 anni di reclusione la madre della ragazzina e due “clienti”, riconosciuti colpevoli di atti sessuali con minorenne: 6 anni erano stati inflitti a Vito Campo, 69 anni e 4 anni a Calogero Friscia, di 25 anni.