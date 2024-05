Scicli - Forse in preda ai fumi dell'alcol, sicuramente in preda a uno stato di alterazione psicofisica, un 37enne di Scicli si è reso protagonista di schiamazzi per un paio d'ore ieri sera in un rione attiguo alla via Cristoforo Colombo, in centro storico a Scicli.

I residenti hanno chiesto l'intervento dei carabinieri che hanno chiamato un'ambulanza del 118 che ha caricato l'uomo trasportandolo in ospedale a Modica.