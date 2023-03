Scicli, anziana straniera perde orientamento e vaga in campagna. Ritrovata

Scicli - Nel tardo pomeriggio di oggi, un cittadino ha accompagnato al Comando di Polizia Locale un'anziana donna straniera che vagava in stato confusionale in contrada Santa Rosalia, nelle campagne tra Scicli e Sampieri La donna non parlava né comprendeva la lingua italiana. A seguito di accertamenti si è appurato che la donna era nata in Ungheria nel 1939. Gli operatori di Polizia Locale si mettevano alla ricerca dei familiari che una volta rintracciati la riportavano a casa.