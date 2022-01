Scicli, anziano accusa malore in casa, arrivano i pompieri per salvarlo

Scicli - E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco stamattina al quartiere San Giuseppe per una richiesta di aiuto lanciata da un 70enne dalla sua abitazione, dove vive in solitudine.

L’uomo ha accusato un malore, ma è riuscito a trovare la forza per allertare i vicini che hanno chiamato subito i soccorsi.

Ad arrivare prima sul posto l’ambulanza. Per gli operatori del 118 non è stato, però, possibile accedere all’interno della casa, motivo per cui è stato chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. I pompieri, grazie a una scala sono entrati da una finestra, e hanno aperto l’ingresso principale dell'abitazione sita nel popolare quartiere.

Una volta dentro, il personale sanitario ha stabilizzato l’uomo che comunque non versa in pericolo di vita. Successivamente la Polizia Municipale (intervenuta sul posto) si è rivolta ai servizi sociali per disporre il ricovero dell’anziano in una struttura di assistenza privata.