Scicli, auto cappotta dal ponte di via Ospedale e vola sul torrente. VIDEO

Scicli - Incidente stradale autonomo nella notte tra sabato e domenica, alle 2,30 in via Ospedale a Scicli, dove, all'altezza del passaggio a livello, e dell'imbocco della circonvallazione di via Noce, una Audi, forse in seguito a una manovra azzardata, è volata giù dal ponte rovinando sul torrente Modica-Scicli in secca. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco del distaccamento di Modica, oltre al 118.

Miracolosamente illeso l'automobilista, sceso con le sue gambe dalla macchina. Si tratta di un palazzolese. L'uomo dice di essere stato vittima di un colpo di sonno. Sottoposto ad alcol test, è risultato negativo. IL VIDEO.