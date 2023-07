Scicli, auto investe ciclista, elisoccorso

Scicli - Incidente in contrada Zagarone stamani. Un'auto ha investito un anziano in bici, I.L.. L'uomo, un piccolo imprenditore edile, è rovinato a terra riportando ferite e lesioni in tutto il corpo. Il 118 ha disposto l'intervento dell'elisoccorso, atterrato nella vicina area mercatale usata come elisoccorso, proprio a Zagarone e ha trasferito d'urgenza il ferito al Trauma Center dell'ospedale Cannizzaro di Catania.

L'auto, una Fiat 500 X nera, ha il parabrezza distrutto. Il sinistro stamani alle 7,30 nei pressi di via dei Lillà. La strada è stata a lungo chiusa al traffico. Sul posto la polizia locale di Scicli.