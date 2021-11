Scicli: auto si ribalta in contrada Fiumara

Scicli - Incidente stradale autonomo sabato sera, intorno alle ore 20, sulla vecchia strada Modica-Scicli, via Fiumara. Un 60enne sciclitano, A. S., alla guida di una SW Ford Focus, è cappottato finendo fuori strada. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a lanciare l’allarme. Sul posto un’ambulanza del 118 e i Vigili del fuoco.

Difficoltoso è stato il recupero dell’uomo dall’abitacolo. Il guidatore, che viaggiava in direzione di Scicli, non ha riportato gravi conseguenze. Per i rilievi del sinistro è intervenuta una pattuglia della Polizia locale. Il traffico ha subito rallentamenti.