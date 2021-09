Scicli, autobus bloccato tra i tornanti

Scicli - Un autobus di linea dell’AST è rimasto incastrato, poco prima delle ore 13 di oggi, in uno dei tornanti di contrada Spana, a poche centinaia di metri da Scicli. Il pesante mezzo si è messo di traverso, forse a causa di una manovra errata dell’autista. Inutili i suoi tentativi per proseguire la corsa.

E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per rimettere in carreggiata il bus e sbloccare il traffico, andato in tilt per molto tempo. Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale.