Scicli, bimbo picchiato, il nonno: “Dava botte anche a mia figlia”

Scicli - La “La Vita in Diretta”, condotta da Alberto Matano su Rai Uno, ha intervistato oggi il nonno materno del bambino di 5 anni picchiato dal padre, un 39enne sciclitanon ora in carcere.

Il bambino da sabato è stato dimesso dall'ospedale Maggiore di Modica ed è tornato nella casa dei nonni a Mazzarino, nel nisseno, insieme alla mamma. Il nonno materno del piccolo ha rivelato ai microfoni dell'inviata di Rai Uno Tatiana Bellizzi che quando la figlia pernottava periodicamente a casa loro, si era accorto di ematomi grandi sul corpo della ragazza, al braccio così come alla gamba. Il nonno ha spiegato di avere invitato la figlia a presentare formale denuncia a cui, però, aveva deciso di non dare seguito dopo avere scoperto di essere incinta. Testimonianze che, secondo la trasmissione, metterebbero in evidenza l’indole violenta dell’uomo.