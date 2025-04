Scicli - Una Bmw diesel è andata a fuoco stasera, poco dopo le 21, in via Vitaliano Brancati al quartiere Jungi, in una zona ad alta densità abitativa. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Modica e i carabinieri della Tenenza di Scicli.

Si indaga sulle cause del rogo. I pompieri hanno evitato che le fiamme si propagassero agli altri autoveicoli parcheggiati di fianco.