Scicli - Incidente autonomo alle porte di Scicli sulla strada provinciale per Modica, in contrada Spana.

Una Volkswagen Golf ha toccato il muro che costeggia la carreggiata e si è capovolta. Ferito, per fortuna in maniera non grave, il conducente dell'auto. Sul posto l'ambulanza del 118 e la Polizia locale di Scicli.

Il ferito è stato ricoverato all'ospedale Maggiore "Nino Baglieri" di Modica.