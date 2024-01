Scicli - È rovinata a terra colta da improvviso malore. È morta in piazza Risorgimento, vicino al cinema Italia, una donna di 60 anni di Scicli, R.B.. Ad accorgersi della tragica circostanza alcuni passanti che hanno chiamato l'ambulanza del 118 e i carabinieri. Ma per la malcapitata non c'è stato nulla da fare.

Si tratta di morte naturale.