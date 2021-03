Scicli, è in quarantena ed esce di casa, sanzionato

Scicli - La Polizia municipale di Scicli, questa mattina, ha elevato quattro verbali. Tre per aver violato l'obbligo del divieto di spostarsi all'interno del Comune salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, e uno a un soggetto non risultante positivo al Covid ma sottoposto a quarantena precauzionale dall'Asp, che si allontanava dalla propria abitazione.