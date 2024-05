Scicli, furto in farmacia, a pietrate

Scicli - La pietra a terra, davanti alla porta di ingresso in vetro sfondata, è l'immagine più eloquente di quanto accaduto stanotte in via Duca d'Aosta a Scicli in danno dell'Antica Farmacia.

I ladri hanno lanciato un grosso masso contro la vetrata, sfondandola, si sono introdotti dentro la farmacia, rubando prodotti per la cosmesi e quanto era a portata di mano.

La scoperta è stata fatta stamani dal vicino macellaio che ha avvertito i farmacisti. I carabinieri stanno acquisendo tutte le immagini della videosorveglianza del centro storico.