Scicli: in fiamme catasta di cartoni davanti a un supermercato

Scicli - Incendio, intorno alle 14 di oggi, in piazza Istria per un’improvviso incendio all’esterno di un supermercato. A prendere fuoco carta e cartoni, accatastati in appositi carrelli e sistemati a ridosso del vano macchine e del quadro elettrico della stessa struttura.

Le fiamme sono riuscite a danneggiare seriamente la coibentazione del locale. Sono stati gli agenti della Polizia locale a intervenire prontamente e allontanare i carrelli, pieni di cartoni, per limitare i danni.

I Vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e a mettere in sicurezza la zona. Sono in corso indagini per tentare di individuare chi ha originato l’incendio. Si stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza del supermercato.