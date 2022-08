Scicli, incendio tra via Colombo e cimitero, auto a rischio rogo

Scicli - Un incendio si è sviluppato dopo le 23 in via Colombo, all'intersezione con la via Valverde che conduce al sottopasso ferroviario del cimitero di contrada Mendolilli.

In zona sono parcheggiate molte auto in ragione del fatto che stasera a Scicli c'è una sfilata di carretti siciliani e il centro storico ha registrato il sold out. Purtroppo c'è il rischio che diverse auto vengano avvolte dalle fiamme ed è perciò necessario che i proprietari dei mezzi parcheggiati in zona provvedano a rimuovere le autovetture. Mentre scriviamo si attende l'intervento dei vigili del fuoco per circoscrivere il rogo, sulla cui origine nulla è dato sapere.