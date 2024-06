Scicli, muore il tunisino di 41 anni caduto da capannone

Scicli - Non ce l’ha fatta il 41enne tunisino che, lo scorso mese di novembre, in contrada Currumeli/Bommacchia, nelle campagne di Donnalucata, era caduto dal tetto di un capannone all’interno di un’azienda agricola. L’uomo era stato trasferito al Trauma center di Catania dopo che sul posto era intervenuta l’ambulanza del 118 per prestare le prime cure alla vittima. Era stato necessario l’intervento dell’elisoccorso atterrato sull’area gestita dalla stessa ditta dove è avvenuto il sinistro. A distanza di mesi, il tragico epilogo.