Scicli, muore in spiaggia a Micenci a Donnalucata

Scicli - Un uomo di 71 anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi al Lido Micenci a Donnalucata, sotto gli occhi dei familiari. Un infarto fulminante lo avrebbe stroncato in pochi minuti.

L'anziano, che secondo alcune testimonianze sarebbe un comisano in vacanza nella borgata rivierasca di Scicli, ha accusato un malore improvviso mentre passeggiava sulla battigia. A prestargli soccorso la moglie e la figlia, che era in spiaggia con i due figlioletti. Quando l'ambulanza del 118 è arrivata in via Lido per l'uomo non c'era più nulla da fare.

Sono intervenuti i carabinieri. Il corpo dell'uomo è stato coperto in attesa del carro funebre.