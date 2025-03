Scicli, perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro: ferita una donna

Scicli - Incidente stradale autonomo sulle strade di Scicli lungo la provinciale che da Cava D’Aliga conduce a Sampieri, in prossimità del bivio per via Valdo ieri a mezzogiorno. Una Fiat 500 guidata da una donna di Ispica di 46 anni si è schiantata contro un muro a secco. L’impatto è stato violento. In fase di accertamento le cause per cui la vettura è sfuggita al controllo della conducente rimasta ferita. Necessario il trasporto in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica.

Sul posto una pattuglia della polizia municipale (foto Svn).