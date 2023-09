Scicli - Sabato sera con il centro storico presidiato da Polizia e Carabinieri a Scicli.

Le forze dell'ordine hanno spento sul nascere un nuovo focolaio di tensioni che si è registrato stavolta fra Largo Gramsci, corso Garibaldi e la via Roma, come dimostra la foto in possesso di Ragusanews.

Poco prima delle 22 una lite è scoppiata nel quartiere, che purtroppo conosce momenti di deriva e degrado. Una gazzella dei carabinieri è intervenuta sul posto dove hanno litigato italiani e stranieri.