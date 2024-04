Scicli-Sampieri, scontro frontale tra due auto, in fuga terza auto

Scicli - Incidente stradale sulla vecchia arteria di circolazione che collega Scicli con Sampieri all’altezza della casa cantoniera. L’episodio poco dopo le 15 di sabato 6 aprile. Seri danni per le due autovetture coinvolte in uno scontro frontale. A impattare una Hyundai Tucson e una Golf Station Wagon. Nell’incidente pare sia stata coinvolta una terza vettura che, però, avendo subito pochi danni si sarebbe data alla fuga. Feriti i due occupanti della Hyundai. Sul posto la polizia municipale e il 118 con i propri soccorritori per dare manforte ai feriti.