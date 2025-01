Scicli, semaforo rosso e sbarre alzate al passaggio a livello

Scicli - Qualche disagio alla circolazione questa sera a Scicli. Semaforo rosso e sbarre aperte al passaggio a livello del villaggio Jungi in via dei Lillà. Sul posto le pattuglie dei carabinieri per evitare il transito veicolare e pedonale. Traffico in tilt dopo che un’auto ha cercato di transitare comunque ed è rimasta bloccata dalla sbarra che stava scendendo e che ha incastrato il mezzo impedendo allo stesso di muoversi. L’area, comunque, è stata messa in sicurezza.