Scicli - Un’auto urta l’altra, entrambe finiscono sul greto del torrente Fiumelato. Due auto, nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18,30, in via Malpighi, traversa di via Colombo, sono rimaste coinvolte in un incidente. Una donna di Scicli, a causa di una manovra sbagliata, ha tamponato un veicolo in sosta. Le due auto sono precipitate nella sottostante scarpata, in corrispondenza del letto del corso d’acqua, al momento pressoché asciutto.

L’automobilista è rimasta fortunatamente illesa. Danni ai mezzi. Per un po’ si è temuto il peggio. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le due auto che saranno recuperate domani.