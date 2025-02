Scicli, uomo si denuda in strada sotto la pioggia, intervengono forze dell'ordine per coprirlo

Scicli - Incurante della pioggia, forse sotto effetto di stupefacenti, si è denudato in una delle traverse della centralissima via Colombo a Scicli. Un uomo con problemi di tossicodipendenza in passato ha deciso di mostrarsi, oggi pomeriggio, senza abiti per le strade del paese. A segnalare la sua presenza i residenti e alcuni passanti. L'uomo era visilbilmente agitato e assumeva comportamenti incomprensibili.

Sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per coprirlo, valutando per lui un trattamento sanitario adeguato. Sul posto l'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure sedando la persona in difficoltà.