Scicli, va in escandescenza e prende a botte tutti per strada

Scicli - Momenti di tensione domenica pomeriggio al villaggio Jungi a Scicli, dove un uomo è uscito fuori di senno dopo una lite in famiglia. Prima ha ferito il fratello, poi si è spostato nei pressi della farmacia comunale in evidente stato di alterazione psichica, dove sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia Municipale e il 118, che hanno deviato il traffico lato chiesa per bloccarlo.

L’uomo, che ha problemi di salute, si si è sdraiato al suolo ed è stato coperto con un telo termico. Ha chiesto di andare in un bar per fruire dei servizi igienici e qui è andato di nuovo fuori di testa danneggiando il locale. Financo in ospedale a Modica ha continuato nei suoi gesti di violenza, fino a quando non è stato sottoposto a Tso e trasferito a Scicli, in psichiatria.