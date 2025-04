Scicli, villa razziata in contrada Cudiano, divelti persino i sanitari

Scicli - Hanno fatto razzie in una villetta di contrada Cudiano dove hanno divelto tutto, persino lavabi e sanitari. Un furto dalle conseguenze nefaste per i padroni di casa in contrada Cudiano, tra Scicli e Donnalucata, lungo la vallata dell'Irminio, in una zona di alta densità residenziale dove hanno investito persone che vengono dal Nord Italia, è stato compiuto nella notte tra mercoledì e giovedì.

I ladri non avevano terminato di compiere il loro colpo e avevano lasciato gli attrezzi per la notte successiva.

Indagano i carabinieri.